FC CHALON – Week-end de fête pour le FCC !

Si l’équipe réserve sera la seule formation senior en compétition ce week-end, ce n’est pas encore l’heure de penser aux vacances pour les jeunes ! Découvrez le programme bien chargé du FCC dans ce week-end à rallonge.



R3 J22

FCC – AJ Auxerre 4

Dimanche 15h – Stade Léo Lagrange (JPA)

Après la consécration dimanche dernier à Gevrey, les hommes de Nicolas Jambon s’offriront un match de fête ce week-end face à une équipe auxerroise toujours difficile à manœuvrer. Une dernière rencontre donc pour le FCC à la maison : l’occasion de se rassembler au Stade Léo Lagrange pour fêter une promotion méritée en R2.



U18R1 J21

FCC – Racing Besançon

Dimanche 10h30 – Stade Léo Lagrange (JPB)

Avec 4 points pris sur les deux derniers matchs, les joueurs de Baptiste Pouillat semblent être relancés dans cette fin de saison. Face à eux ce dimanche, une équipe bisontine également en difficulté au classement, qu’il faudra vaincre pour réellement lancer une dynamique positive et finir la saison de la meilleure des manières.



U16R1 J21

Racing Besançon – FCC

Dimanche 12h30 – Stade de la Malcombe

Fraichement titrés, et donc promus en U17 National, l’équipe de Lucas Buatois a droit à deux ultimes rencontres pour fêter comme il se doit une montée plus que méritée. Dans ces dernières journées de championnat, les Jaunes et Bleus rêvent toujours de réaliser leur dernier objectif de la saison : conserver leur série d’invincibilité pour terminer la saison dans la peau d’un champion intouchable !



U15R1 – Tournoi International de Neuville-sur-Saône

Du samedi au lundi

Pas de championnat ce week-end pour le groupe d’Alek Sali et d’Alexandre Gallienne ! Vainqueurs du tournoi qualificatif la semaine passée, les Jaunes et Bleus disputeront tout le week-end le tournoi international organisé par le CS Neuvillois. Dans leur poule, les Chalonnais défieront le Standard de Liège, le RC Strasbourg Alsace, l’ESTAC Troyes et le Grenoble Foot 38. Une compétition des plus relevées, qui laissera à coup sur des souvenirs pleins la tête des joueurs du FCC !



U14R2 J13

FCC – Fontaine-lès-Dijon

Samedi 12h30 – Stade Léo Lagrange (JPB)

C’est déjà une finale qui attend les joueurs de Lucas Fisson ce samedi ! Les Jaunes et Bleus pourraient en effet être sacrés dès ce week-end en cas de succès face à Fontaine-lès-Dijon. Invaincus depuis novembre en championnat, les Chalonnais devront donc décrocher un dernier succès cette saison, afin de pourquoi pas, se voir définitivement au sommet de ce championnat.



Les plus jeunes :

U13D1 : FCC – AS Sornay, Samedi 10h30

U12D1 (Lucas Buatois) : Mâcon FC – FCC, Samedi 13h00

U12D1 (Jules Husson) : Mâcon 71 2 – FCC, Samedi 13h30

U11 : Tournoi de la Chapelle de Guinchay, Lundi 13h30

U10 : EJS Epinac – FCC, Samedi 13h30

U10 : Tournoi de la Chapelle de Guinchay, Lundi 8h30

U9 : Plateau à Mercurey, Samedi 10h30

U8 : Plateau à l’Abergement Sainte-Colombe, Samedi 10h30

U7 : Plateau à Crissey, Samedi 10h30

U7 : Tournoi de la Chapelle de Guinchay, Dimanche 9h00



Si les formations chalonnaises commencent peu à peu à terminer leurs saisons respectives, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Entre dernière sorties pour les équipes déjà titrées, tournoi bien chargé et match couperet, les Jaunes et Bleus seront une nouvelle fois bien au rendez-vous ce week-end.