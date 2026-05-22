Chalon sur Saône
Le Rotary Chalon Saint-Vincent fait un don de 500 € à l’association PEL’MEL
Par Gabriel-Henri THEULOT
Publié le 22 Mai 2026 à 18h35
Au cours de la réunion hebdomadaire du club, Rémy Jessaume, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, a remis un chèque de 500 € à Danielle Berthier, présidente de l’association PEL’MEL. Depuis plusieurs années, dans le cadre d’une action intitulée La Dictée du Rotary, le club service chalonnais en effet apporte un soutien financier à cette association, dont l’objectif est d’offrir un accompagnement gratuit individuel et personnalisé à tout adulte en difficulté avec la langue française et les savoirs de base.
Après avoir remercié les rotariens de Chalon Saint-Vincent, Danielle Berthier, qui était accompagnée par Annick Morel, membre de l’association, a rappelé que Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire - c’est la dénomination complète -, fondée il y a 40 ans, fonctionne actuellement avec une quarantaine de bénévoles qui accompagnent quelque soixante-dix apprenants, âgés de 17 à 70 ans et résidant à Chalon et dans ses environs. L’accompagnement dure généralement trois ans. Il se passe en binôme, à savoir un bénévole et un apprenant, à raison de deux à trois heures par semaine en fonction des disponibilités de chacun. Les projets pédagogiques étant adaptés aux besoins spécifiques des apprenants.
Trois types d’apprenants
La présidente de PEL’MEL a également indiqué que les apprenants étaient de trois genres. Ceux en situation d’illettrisme, c’est-à-dire des personnes qui, après avoir été scolarisées en France n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture et du calcul. Ceux en situation d’analphabétisme, c’est-à dire des gens qui ne sont jamais allés à l’école. Enfin les nouveaux arrivants en France, pays dont ils ne parlent pas la langue.
La 11e Dictée du Rotary s’est déroulée le 31 janvier dernier et a attiré une belle participation d’amoureux de la langue française, petits et grands. Responsable de la commission d’organisation, Philippe L’Hostis, qui avait à ses côtés Claude Mennella et Gaby Theulot, membres de la commission, en a profité pour annoncer que la prochaine édition aura lieu le samedi 30 janvier 2027, toujours à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère.
Gabriel-Henri THEULOT
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