Petit clin d’œil végétal chez Alexandre Optique !

Grâce au « Permis de végétaliser » de la Ville de Chalon-sur-Saône, Aude Alexandre, figure bien connue du boulevard de la République, participe à l’embellissement de l’espace urbain.

La Ville de Chalon-sur-Saône a mis en place ce permis de végétaliser qui consiste à offrir aux habitants l’autorisation de verdir l’espace public. Rendre une ville plus belle commence souvent par des gestes simples… Dans une époque où l’on parle souvent de centres-villes qui se transforment, de commerces qui doivent réinventer l’expérience client, et de rues qui cherchent une nouvelle âme, certains ont le mérite d’agir concrètement. Et parfois, il ne faut pas forcément de grands discours ou des projets pharaoniques pour changer l’ambiance d’un quartier. Quelques fleurs, un peu de verdure, une envie de rendre les choses plus agréables… et le résultat fait déjà du bien.

Car il faut bien le reconnaître, ça change immédiatement le regard. La rue paraît plus chaleureuse, plus vivante. Les passants ralentissent, observent. Comme quoi, la nature sait encore se faire une place, même entre vitrines, terrasses et passages pressés !

Ce petit clin d’œil végétal mérite donc bien un grand coup de chapeau. Le permis de végétaliser