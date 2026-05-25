Journée mondiale sans tabac 2026 : le centre hospitalier William Morey se mobilise pour un avenir sans tabac

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, organisée chaque année le 31 mai par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le centre hospitalier William Morey (CHWM) réaffirme son engagement dans la lutte contre le tabagisme et la protection de la santé publique.

Le thème 2026, « Produits du tabac et à base de nicotine : démasquons les tactiques de séduction de l’industrie du tabac », met en lumière les stratégies employées pour rendre ces produits attractifs, notamment auprès des jeunes.

Dans ce cadre, le CHWM propose une journée de prévention et d’information le vendredi 29 mai 2026, de 10h à 16h dans le hall de l’hôpital. Patients, visiteurs et professionnels pourront rencontrer des acteurs locaux de la prévention du tabagisme :

- L’équipe d’addictologie-tabacologie du CHWM ;

- L’infirmière du service santé au travail ;

- La sophrologue de l’équipe douleur ;

- L’équipe de pneumologie ;

- Le laboratoire Pierre FABRE, traitements de substitution nicotinique

- Le laboratoire Cooper, traitements de substitution nicotinique

- Association de Lutte contre les Addictions, LUTADICT, EPSM71

Des ateliers interactifs seront proposés :

- Séances découverte de la sophrologie ;

- Tests de monoxyde de carbone expiré ;

- Évaluation de la dépendance et de la motivation ;

- Réponses personnalisées sur le tabac ;

- Quiz vrai/faux sur la grossesse ;

- Ateliers sensoriels (goût et odorat).

Les personnes souhaitant un accompagnement personnalisé pourront prendre rendez-vous auprès de la consultation de tabacologie du CHWM (03 85 91 00 85).

Le centre hospitalier William Morey invite chacun à participer à cette journée pour s’informer, échanger et s’engager ensemble vers un avenir sans tabac, en cohérence avec la campagne mondiale menée par l’OMS.