AVIS DE DECES - Madame Fatiha REFFAS

Ses enfants,

Nora et Alexandre, son conjoint,

Diane, Charles-Henry ;



Sa petite-fille,

Gwendoline ;



Ses filles de cœur,

Coralie, qui l’a accompagnée jusqu’au dernier moment ;

Emmanuelle, Laure ;



Ainsi que toute la famille et leurs proches,



Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Fatiha REFFAS

(Fanny SANANES)

survenu le 25 mai 2026, à l'âge de 75 ans.



Selon ses volontés, les obsèques et l'inhumation auront lieu dans la plus stricte intimité familiale, sans cérémonie religieuse.



La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'associent à sa peine.