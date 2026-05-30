AVIS DE DECES - Monsieur Henri DUPONT

Châtenoy-le-Royal



Ses filles et ses gendres;

ses petits-enfants;

son arrière-petit-fils,

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Monsieur Henri DUPONT



survenu le jeudi 28 mai 2026, à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 4 juin 2026, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



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