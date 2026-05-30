Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Monsieur Henri DUPONT

Publié le 30 Mai 2026 à 11h29

Châtenoy-le-Royal


Ses filles et ses gendres;
ses petits-enfants;
son arrière-petit-fils,
ont la douleur de vous faire part
du décès de


Monsieur Henri DUPONT


survenu le jeudi 28 mai 2026, à l'âge de 85 ans.
Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 4 juin 2026, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.


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