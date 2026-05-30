CÔTE D'OR

24 Heures de Beaune - Interrompue dans la nuit après des coups de feu, la course a repris vers 7 h

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 30 Mai 2026 à 13h38

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