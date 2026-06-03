Football Club Chalon
FC CHALON – Fin de parcours pour Kévin Garnier sur le banc du FCC !
Par Killian PRUVOST
Publié le 03 Juin 2026 à 19h08
Le Football Club Chalonnais a annoncé en début de semaine le départ de son entraineur principal Kévin Garnier.
Arrivé au FCC en 2023, Kévin aura marqué le club par son travail, son engagement et les résultats obtenus à la tête de l’équipe première.
Dès sa première saison, il mène le groupe à une très belle deuxième place de R1, avant de décrocher, l’année suivante, une montée historique en National 3. Pour cette troisième et dernière saison sur le banc chalonnais, l’équipe termine à une remarquable troisième place de N3, confirmant la progression et la stabilité du projet sportif.
Au-delà des résultats sportifs, Kévin aura laissé son empreinte par sa personnalité au sein du club, auprès de son groupe, du staff et de l’ensemble des personnes qui ont croisé sa route durant ces trois saisons.
Le FC Chalon tient à remercier chaleureusement Kévin Garnier pour son investissement et tout ce qu’il a apporté au club, et lui souhaite une pleine réussite dans ses projets futurs.
Le club chalonnais ouvre d’ores et déjà un nouveau chapitre de son histoire, et a ce mardi annoncé la nomination de Mickaël Mendez à la tête de l’équipe fanion pour la saison 26/27.
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