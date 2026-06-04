Chalon sur Saône
Près de cent personnes réunies en mémoire de Numan Toprakoğlu à Chalon-sur-Saône
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 04 Juin 2026 à 05h30
Ils étaient réunis pour célébrer sa mémoire tout en réclamant que justice lui soit rendue. Plus de détails avec Info Chalon.
Mercredi 3 juin 2026, près d'une centaine de personnes se sont rassemblées à 12 heures 30 sur la Place de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône pour rendre hommage à Numan Toprakoğlu, jeune homme décédé à l'âge de 19 ans après avoir été battu à mort dans un parc de Prissé, près de Mâcon, le 3 août 2024.
À l'initiative du Collectif «Justice pour Numan», cette cérémonie commémorative marquait un anniversaire particulièrement douloureux pour sa famille. Numan aurait en effet fêté ses 21 ans ce lundi 1er juin.
Devant une assistance recueillie, Dominique Copreaux, à l'origine du collectif et proche de la famille, a prononcé un discours empreint d'émotion. Elle a rappelé le souvenir d'un jeune homme apprécié de tous et a renouvelé l'appel à ce que justice soit rendue.
Très émue, Fatma, la mère de Numan, a tenu à remercier chaleureusement les nombreuses personnes présentes à ses côtés. Elle a évoqué avec émotion les souvenirs de son fils, expliquant qu'à chaque anniversaire, elle avait pour habitude de lui offrir un tee-shirt Adidas, sa marque préférée.
«Tout me manque de lui», a-t-elle confié, la voix nouée par l'émotion. Elle a également exprimé son incompréhension et sa douleur face à la lenteur de la procédure judiciaire. Comme Fatma l'explique, les personnes mises en cause sont aujourd'hui libres et le procès ne devrait pas se tenir avant au moins un an et demi. À ce jour, aucune date n'a encore été fixée.
À ses côtés se tenait sa sœur, Filiz Celiktas, venue lui apporter son soutien dans cette épreuve qui touche toute la famille.
La municipalité de Chalon-sur-Saône était également représentée lors de ce rassemblement. Isabel Paulo, adjointe au maire chargée de la jeunesse et de la vie des quartiers, était présente au nom de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône. Elle a indiqué que ce dernier, retenu par d'autres obligations, tenait à exprimer sa pleine solidarité à la famille de Numan Toprakoğlu. Elle a également transmis ses excuses pour son absence et assuré que la municipalité demeurait aux côtés des proches de la victime dans leur quête de vérité et de justice.
Pour célébrer ce qui aurait dû être un moment de joie, les proches de Numan et les membres du collectif ont souhaité partager un moment de convivialité avec les participants. Des gâteaux et des boissons ont ainsi été offerts afin de marquer symboliquement l'anniversaire du jeune homme et de faire vivre sa mémoire.
Au-delà de l'hommage rendu à Numan, ce rassemblement a une nouvelle fois permis de rappeler l'attente de la famille et du collectif «Justice pour Numan», qui espèrent désormais qu'une date de procès sera prochainement fixée afin que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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