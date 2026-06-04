Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Madame Raymonde MAZZIOTTA née TRANCHANT

Publié le 04 Juin 2026 à 06h10

 CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL - MESSEY-SUR-GROSNE - SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE


Jean-Jacques et Danièle VINCENT, Brigitte et Alain MARCILLY, Bruno et Lucia MAZZIOTTA,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Yvette, Monique, Georgette et René, ses sœurs et son beau-frère ;
Jacqueline, sa cousine ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde MAZZIOTTA née TRANCHANT
survenu le mardi 2 juin 2026, 
à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 8 juin 2026,
à 16 heures, en l'église 
Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.
Fleurs naturelles uniquement.

Raymonde a rejoint son époux

Armand
décédé en 2017
et son fils,

Patrick
décédé en 2023.
La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD
« La Villa Papyri » pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.