AVIS DE DECES - Madame Raymonde MAZZIOTTA née TRANCHANT

CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL - MESSEY-SUR-GROSNE - SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE



Jean-Jacques et Danièle VINCENT, Brigitte et Alain MARCILLY, Bruno et Lucia MAZZIOTTA,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Yvette, Monique, Georgette et René, ses sœurs et son beau-frère ;

Jacqueline, sa cousine ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde MAZZIOTTA née TRANCHANT

survenu le mardi 2 juin 2026,

à l'âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 8 juin 2026,

à 16 heures, en l'église

Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

Raymonde a rejoint son époux

Armand

décédé en 2017

et son fils,

Patrick

décédé en 2023.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD

« La Villa Papyri » pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.