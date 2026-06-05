VCSM : un week-end de repos pour les cyclistes mais un week-end toujours bien animé !

Ce week-end, les licenciés du Vélo Club était au repos sauf Odette Picard, une habituée de la cyclosportive Bernard Thevenet qui a empoché une belle 5ème place dans sa catégorie !

Comme chaque année, c'était donc le week-end retenu par m le Vélo Club pour organiser la tradionnelle une sortie familiale !

Ce sont une vingtaine de cyclistes, accompagnés de leurs conjoints qui se sont donnés rendez vous au VTF de Soultzeren.

Tout le monde a pu se faire plaisir tant avec les marches autour des nombreux lacs de la région tant sur les vélos avec un bon entraînement sur tous les cols à gravir.

Les jeunes de l’école de vélo ainsi que quelques élèves licenciés adultes ont de leur côté participé à la journée organisée dans le cadre du tour de France.

Un espace a été installé par les licenciés, encadrants et parents de l'école de vélo avec un plateau où tout le monde pouvait participer pour tester leur agilité sur un vélo.

Une belle journée en plein air avec le soleil au bord de la Saône sous le pont des Dombes avec beaucoup d'animation au sein de l'espace FREYSSINET.

Malheureusement le public n'a pas été aussi nombreux que les participants l’auraient espérer.

Qu’à cela ne tienne, les maraîchers ont profité de leur temps de repos loin des compétitions mais jamais loin de leurs vélos !



Amandine Cerrone