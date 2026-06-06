Amicale des Donneurs de Sang : La 3ème collecte de l'année a attiré 59 donneurs

L’amicale des donneurs de sang Ouroux/l’Abergement/Saint Christophe a organisé sa troisième collecte en partenariat avec L’Etablissement Français du Sang ce jeudi 4 juin à Ouroux sur Saône

59 donneurs ont effectué ce geste simple qui sauve des vies en se présentant à la salle des fêtes d'Ouroux jeudi dernier. Parmi eux 5 nouveaux donneurs : Emmanuelle, Cécile ,James, Adrien et Jean Charles.

Face aux besoins croissants des hôpitaux, les réserves de sang demeurent un enjeu majeur de santé publique.

Chaque jour, des milliers de personnes ont besoin de sang pour être soignées. En effet, le sang est un produit vital qui sauve des vies.

Pour répondre à cette demande constante, les Amicales organisent des campagnes tout au long de l'année. L'Amicales d'Ouroux/l'Abergement/ St Christophe a programmé une 4ème collecte jeudi 03 juillet de 08 h 30 à 12 h 30 à salle polyvalente de L’Abergement Ste Colombe. Les périodes de vacances, les épisodes de fortes chaleurs ou encore les épidémies entraînent souvent une baisse du nombre de donneurs.

Au-delà de l'acte médical, le don du sang constitue un véritable geste de solidarité et chaque don compte.