Bourgogne

DISPARUES DE L'A6 - Nouveau développement dans le "cold case" Nathalie Maire : 39 ans après, un homme placé en garde à vue puis relâché

Publié le 07 Juin 2026 à 07h58

DISPARUES DE L'A6 - Nouveau développement dans le "cold case" Nathalie Maire : 39 ans après, un homme placé en garde à vue puis relâché

Le 2 septembre 1987, Nathalie Maire, une jeune femme de 18 ans, termine sa journée de travail comme serveuse dans un snack de l’aire d’autoroute de Mâcon-Saint-Albain (Saône-et-Loire).

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