Bourgogne

Intervention du RAID à Auxerre : trois personnes interpellées après des coups de feu tirés en pleine rue

Publié le 09 Juin 2026 à 06h29

Trois personnes ont été interpellées, après que des coups de feu ont été tirés en pleine rue. Un périmètre de sécurité était déployé dans le quartier des Mignottes.

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