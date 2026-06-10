Agglomération chalonnaise

AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BERROD née COUCHOUX

Publié le 10 Juin 2026 à 08h02

 OSLON - LOISY


Laure et Stéphane, 
sa fille et son gendre ;
Gabriel, Valentin, 
ses petits-fils adorés ;
ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ; 
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BERROD née COUCHOUX
survenu à l'âge de 75 ans.

La cérémonie civile aura le mardi 16 juin 2026 à 9h15 au crématorium de Crissey.
Jacqueline repose à la chambre funéraire Paccaud de Saint-Marcel, vous pourrez venir vous recueillir jusqu'au dimanche 14 juin 2026.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.