AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BERROD née COUCHOUX

OSLON - LOISY



Laure et Stéphane,

sa fille et son gendre ;

Gabriel, Valentin,

ses petits-fils adorés ;

ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BERROD née COUCHOUX

survenu à l'âge de 75 ans.

La cérémonie civile aura le mardi 16 juin 2026 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Jacqueline repose à la chambre funéraire Paccaud de Saint-Marcel, vous pourrez venir vous recueillir jusqu'au dimanche 14 juin 2026.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.