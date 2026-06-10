Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Anne Marie DEMONT née REGNIER

Publié le 10 Juin 2026 à 08h03

 CHALON-SUR-SAÔNE


Isabelle et Dominique,
Florence et Eric,
ses filles et leurs conjoints ;
Colette et Pierre,
sa sœur et son beau-frère ;
Geneviève,
sa belle-sœur ;
Anaïs et Alexandre,
Alexis et Sophie,
Kilian et Claire,
Mickael,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne Marie DEMONT née REGNIER
survenu à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 12 juin, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.