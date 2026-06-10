AVIS DE DECES - Madame Anne Marie DEMONT née REGNIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Isabelle et Dominique,

Florence et Eric,

ses filles et leurs conjoints ;

Colette et Pierre,

sa sœur et son beau-frère ;

Geneviève,

sa belle-sœur ;

Anaïs et Alexandre,

Alexis et Sophie,

Kilian et Claire,

Mickael,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne Marie DEMONT née REGNIER

survenu à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 12 juin, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.