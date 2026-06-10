AVIS DE DECES - Madame Marinette DESCHAINTRE

CHALON-SUR-SAÔNE



La famille de Madame Deschaintre ;

Sylvie, Denis, Pascale ses amis de cœur,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marinette DESCHAINTRE

dit « Nenette »

survenu lundi 8 juin 2026,

à l'âge de 97 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 12 juin 2026 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Les fleurs et les plaques pourront être remplacées par des dons en faveur de la recherche médicale contre le cancer.