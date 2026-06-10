Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Monsieur Marc SUTET

Publié le 10 Juin 2026 à 08h05

 CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - MARIZY


Monsieur et Madame Marcel SUTET, ses parents ;
ainsi que toute sa famille,

vous font part du décès de

Monsieur Marc SUTET


Ses obsèques seront célébrées samedi 13 juin 2026 à 9h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.