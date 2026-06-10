AVIS DE DECES - Monsieur Marc SUTET

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - MARIZY



Monsieur et Madame Marcel SUTET, ses parents ;

ainsi que toute sa famille,

vous font part du décès de

Monsieur Marc SUTET



Ses obsèques seront célébrées samedi 13 juin 2026 à 9h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.