Bourgogne
La Région Bourgogne-Franche-Comté dresse le bilan à 18 mois de sa feuille de route sur les biothérapies et la bioproduction
Publié le 10 Juin 2026 à 15h56
Un an et demi après le lancement de sa feuille de route dédiée à la filière régionale des biothérapies et de la bioproduction, la Région Bourgogne-Franche-Comté organise, le 10 juin 2026, les 3e Assises régionales de la filière. Cette nouvelle édition vise à présenter le bilan des actions engagées depuis 2024 et à affirmer les perspectives de développement d’un secteur stratégique pour la souveraineté sanitaire et industrielle.
Une dynamique structurée depuis 2024
Lancée à l’issue des premières Assises et formalisée par une feuille de route adoptée fin 2024, la stratégie régionale a permis de structurer un écosystème déjà riche en compétences scientifiques, médicales et industrielles. Depuis deux ans, la Région, en lien avec l’État et l’ensemble des partenaires, a engagé une dynamique collective visant à :
- Renforcer les synergies entre recherche, formation et industrie
- Soutenir l’émergence de projets innovants
- Structurer une filière visible et compétitive à l’échelle nationale et internationale
La création en 2025 de BIOVALIANCE, dynamique régionale fédératrice, marque une étape clé dans cette structuration. Elle rassemble aujourd’hui les acteurs du continuum recherche–formation–entreprises autour d’une ambition commune : pouvoir proposer au patient les thérapies les plus innovantes en transformant l’innovation en solutions industrielles complètes.
Un bilan au service d’une ambition politique forte
Ces Assises 2026 constituent un temps fort pour partager les résultats obtenus, mesurer les avancées et identifier les leviers à renforcer. Dans un contexte de compétition internationale accrue et de nécessité de relocalisation des capacités de production, la Bourgogne-Franche-Comté confirme son positionnement stratégique sur les biothérapies, en s’appuyant sur :
Des expertises reconnues en thérapies innovantes (cellulaires, géniques, théranostique)
Un tissu industriel et technologique performant
Une offre de formation structurée répondant aux besoins de la filière
L’ambition reste inchangée : faire de la région un territoire de référence pour le développement, la production et l’accès aux thérapies innovantes.
Un rendez-vous au cœur de la stratégie régionale
Les Assises régionales 2026 réuniront l’ensemble des parties prenantes – chercheurs, entreprises, établissements de santé, plateformes technologiques et de transfert, pôles et clusters, acteurs publics et institutionnels – afin de partager une vision commune et poursuivre la dynamique engagée.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône