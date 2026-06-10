La Région Bourgogne-Franche-Comté dresse le bilan à 18 mois de sa feuille de route sur les biothérapies et la bioproduction

Un an et demi après le lancement de sa feuille de route dédiée à la filière régionale des biothérapies et de la bioproduction, la Région Bourgogne-Franche-Comté organise, le 10 juin 2026, les 3e Assises régionales de la filière. Cette nouvelle édition vise à présenter le bilan des actions engagées depuis 2024 et à affirmer les perspectives de développement d’un secteur stratégique pour la souveraineté sanitaire et industrielle.

Une dynamique structurée depuis 2024

Lancée à l’issue des premières Assises et formalisée par une feuille de route adoptée fin 2024, la stratégie régionale a permis de structurer un écosystème déjà riche en compétences scientifiques, médicales et industrielles. Depuis deux ans, la Région, en lien avec l’État et l’ensemble des partenaires, a engagé une dynamique collective visant à :

- Renforcer les synergies entre recherche, formation et industrie

- Soutenir l’émergence de projets innovants

- Structurer une filière visible et compétitive à l’échelle nationale et internationale



La création en 2025 de BIOVALIANCE, dynamique régionale fédératrice, marque une étape clé dans cette structuration. Elle rassemble aujourd’hui les acteurs du continuum recherche–formation–entreprises autour d’une ambition commune : pouvoir proposer au patient les thérapies les plus innovantes en transformant l’innovation en solutions industrielles complètes.

Un bilan au service d’une ambition politique forte

Ces Assises 2026 constituent un temps fort pour partager les résultats obtenus, mesurer les avancées et identifier les leviers à renforcer. Dans un contexte de compétition internationale accrue et de nécessité de relocalisation des capacités de production, la Bourgogne-Franche-Comté confirme son positionnement stratégique sur les biothérapies, en s’appuyant sur :

Des expertises reconnues en thérapies innovantes (cellulaires, géniques, théranostique)

Un tissu industriel et technologique performant

Une offre de formation structurée répondant aux besoins de la filière

L’ambition reste inchangée : faire de la région un territoire de référence pour le développement, la production et l’accès aux thérapies innovantes.

Un rendez-vous au cœur de la stratégie régionale

Les Assises régionales 2026 réuniront l’ensemble des parties prenantes – chercheurs, entreprises, établissements de santé, plateformes technologiques et de transfert, pôles et clusters, acteurs publics et institutionnels – afin de partager une vision commune et poursuivre la dynamique engagée.