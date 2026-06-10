Le Saône-et-Loirien Forlead digitalise les entreprises de terrain et vous fait gagner de l'argent

Chakir Bensiam, patron de l'entreprise Forlead, installée à Mâcon, était du côté de la CAP 26, organisée par la CPME 71. Une manière de rappeler l'ampleur des solutions techniques à disposition des professionnels, et produites en Saône-et-Loire.

De nombreuses solutions techniques existent, produites localement avec des acteurs locaux. C'est le cas de ForLead, entreprise mâconnaise, installée depuis quelques années, portée par Chakir Bensiam. Le spécialiste des systèmes d'information a fait de ForLead, une réponse dimensionnée aux acteurs du bâtiment, des travaux publics, de la rénovation énergétique, du photovoltaïque maus aussi de tous les bureaux d'étude, ingéniérie et plus largement de l'industrie.

"Optimiser l'organisation et les ressources"

On ne le dira jamais assez, le temps c'est de l'argent, d'autant plus quand vous êtes en gestion de chantier ou de commande. Les logiciles développés par ForLead se veulent comme une réponse adaptée, à laquelle tous les acteurs du process ont accès en temps réel. Une facilité technique permettant à chaque maillon de la chaine de production, un accès direct donnant à votre entreprise, l'accès à une technologie souvent réservée à des grands groupes.

Trop de temps perdu, trop de fichiers multiples et énergivores

"Une fragmentation de l'information qui porte préjudice à la vie de votre entreprise" constate Chakir Bensiam. " Fichiers Excel, documents papier, emails, appels téléphoniques ou logiciels non connectés entre eux" sont autant de temps perdu mais aussi "des erreurs de saisie, une charge administrative contraignante, un manque de visibilité, le manque de coordination entre le terrain et le bureau et souvent des données incomplètes".

"Les entreprises doivent piloter leur activité en temps réel, améliorer leur rentabilité et se préparer à des évolutions réglementaires majeures comme la généralisation de la facturation électronique, la qualité et la fiabilité des données deviennent des enjeux stratégiques.

Une solution technique apportant une tour de contrôle

ForLead apporte ainsi une solution technique pour la " planification des équipes et des interventions, l'affectation des ressources, l'optimisation des déplacements, le suivi du matériel, la gestion des sous-traitants, les congés et absences, les demandes d'acomptes, les éléments variables de paie, les rapports d'intervention et d'avancement, le suivi des chantiers et projets, la communication entre le bureau et le terrain.

Une solution administrative dans les méandres des certifcations pour les entreprises de la rénovation énergétique.

ForLead Rénov' centralise l'ensemble des informations et des processus nécessaires au pilotage des projets de rénovation énergétique. Pour autant, l'objectif n'est pas de remettre en cause les outils déjà en place mais de les enrichir, les connecter ou les compléter afin de fluidifier les processus existants et améliorer la circulation de l'information.

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