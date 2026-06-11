Bourgogne-Franche-Comté - Le lycée Montchapet de Dijon remporte le concours régional « Tous à table ! »

Réunis au lycée François-Mitterrand de Château-Chinon, six binômes de professionnels de la restauration scolaire se sont affrontés lors de la troisième édition du concours régional « Tous à table ! ». Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette compétition met en lumière le savoir-faire des équipes de cuisine des lycées. Le trophée 2026 a été remporté par le lycée Montchapet de Dijon.

La cérémonie de remise des prix du 3º concours régional • Tous à table ! ». destiné aux équipes de cuisine des établissements de Bourgogne-Franche-Comté, a eu lieu ce mercredi 10 juin au lycée François Mitterrand à Château-Chinon.

Les six équipes en lice devaient préparer et faire déguster un plat et un dessert pour 15 personnes sur la thématique « Comme à la maison ! ». Le jury était composé de professionnels, de techniciens, de parents d'élèves. de lycéens et d'élus régionaux : Amandine Rapenne, conseillère régionale aux transitions énergétiques et alimentaires dans les lycées, Gilles Demersseman, conseiller régional à l'agriculture biologique et d'Isabelle Liron, vice-présidente à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, aux mutations économiques et au dialogue social territorial.

Sylvain Mathieu, conseiller régional et maire de Château-Chinon, assistait également à la cérémonie.

Les objectifs du concours

• Mettre en valeur la charte qualité de la restauration scolaire ;

• Donner envie aux élèves de fréquenter le restaurant de leur établissement ;

• Favoriser le recrutement des cuisiniers de demain, susciter des vocations et valoriser l'envie de transmettre ;

• Valoriser l'esprit d'équipe, la cohésion et le potentiel culinaire des équipes de restauration.

Les équipes finalistes

• Romain Turban, chef de cuisine. et Mathieu Emiliani, cuisinier au LEGT Montchapet à Dijon (Côte-d'Or) ;

• Benoît Berruer, chef de cuisine, et Mégane Lefèbvre, cuisinière au LP Eugène Guillaume à Montbard (Côte-d'Or) ;

• Aline Sandoz, cheffe de cuisine, et Aurélie Guinchard, aide de cuisine au LPO Xavier Marmier à Pontarlier (Doubs) ;

• Christophe Kalisch, chef de cuisine, et Stanislas Oberlin, cuisinier au LEGTA Mancy à Lons-le-Saunier (Jura) ;

• Franck Boyer, chef de cuisine, et Pascal Labouriaux, cuisinier au LPO Pontus de Tyard à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ;

• Sophie Rivollier. cheffe de cuisine, et Fabrice Verchère, cuisinier au LPO Julien Wittmer à Charolles (Saône-et-Loire).

Le gagnant 2026

Romain Turban. chef de cuisine, et Mathieu Emiliani, cuisinier au LECT Montchapet à Dijon (Côte-d'Or) remportent le trophée 2026 du concours.

Reconnaissance « Restauration d'excellence »

En parallèle du concours, la Région a remis officiellement la reconnaissance « Restauration d'excellence » à cinq lycées du territoire :

• LPO Mathias à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire);

• LEGT Lamartine à Mâcon (Saône-et-Loire) ;

• LEGT Henri Parriat à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) ;

• LPO Léon Blum au Creusot (Saône-et-Loire) ;

• LPO Paul-Émile Victor à Champagnole (Jura).

Photos @Région/Océane Lavoustet