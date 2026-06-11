Bourgogne-Franche-Comté - Le lycée Montchapet de Dijon remporte le concours régional « Tous à table ! »
Publié le 11 Juin 2026 à 08h43
Réunis au lycée François-Mitterrand de Château-Chinon, six binômes de professionnels de la restauration scolaire se sont affrontés lors de la troisième édition du concours régional « Tous à table ! ». Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette compétition met en lumière le savoir-faire des équipes de cuisine des lycées. Le trophée 2026 a été remporté par le lycée Montchapet de Dijon.
La cérémonie de remise des prix du 3º concours régional • Tous à table ! ». destiné aux équipes de cuisine des établissements de Bourgogne-Franche-Comté, a eu lieu ce mercredi 10 juin au lycée François Mitterrand à Château-Chinon.
Les six équipes en lice devaient préparer et faire déguster un plat et un dessert pour 15 personnes sur la thématique « Comme à la maison ! ». Le jury était composé de professionnels, de techniciens, de parents d'élèves. de lycéens et d'élus régionaux : Amandine Rapenne, conseillère régionale aux transitions énergétiques et alimentaires dans les lycées, Gilles Demersseman, conseiller régional à l'agriculture biologique et d'Isabelle Liron, vice-présidente à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, aux mutations économiques et au dialogue social territorial.
Sylvain Mathieu, conseiller régional et maire de Château-Chinon, assistait également à la cérémonie.
Les objectifs du concours
• Mettre en valeur la charte qualité de la restauration scolaire ;
• Donner envie aux élèves de fréquenter le restaurant de leur établissement ;
• Favoriser le recrutement des cuisiniers de demain, susciter des vocations et valoriser l'envie de transmettre ;
• Valoriser l'esprit d'équipe, la cohésion et le potentiel culinaire des équipes de restauration.
Les équipes finalistes
• Romain Turban, chef de cuisine. et Mathieu Emiliani, cuisinier au LEGT Montchapet à Dijon (Côte-d'Or) ;
• Benoît Berruer, chef de cuisine, et Mégane Lefèbvre, cuisinière au LP Eugène Guillaume à Montbard (Côte-d'Or) ;
• Aline Sandoz, cheffe de cuisine, et Aurélie Guinchard, aide de cuisine au LPO Xavier Marmier à Pontarlier (Doubs) ;
• Christophe Kalisch, chef de cuisine, et Stanislas Oberlin, cuisinier au LEGTA Mancy à Lons-le-Saunier (Jura) ;
• Franck Boyer, chef de cuisine, et Pascal Labouriaux, cuisinier au LPO Pontus de Tyard à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ;
• Sophie Rivollier. cheffe de cuisine, et Fabrice Verchère, cuisinier au LPO Julien Wittmer à Charolles (Saône-et-Loire).
Le gagnant 2026
Romain Turban. chef de cuisine, et Mathieu Emiliani, cuisinier au LECT Montchapet à Dijon (Côte-d'Or) remportent le trophée 2026 du concours.
Reconnaissance « Restauration d'excellence »
En parallèle du concours, la Région a remis officiellement la reconnaissance « Restauration d'excellence » à cinq lycées du territoire :
• LPO Mathias à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire);
• LEGT Lamartine à Mâcon (Saône-et-Loire) ;
• LEGT Henri Parriat à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) ;
• LPO Léon Blum au Creusot (Saône-et-Loire) ;
• LPO Paul-Émile Victor à Champagnole (Jura).
Photos @Région/Océane Lavoustet
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