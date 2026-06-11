Les 3 Brasseurs : Ne manquez pas la soirée barbecue et concert de pop rock !

Vendredi 12 juin, à partir de 18 h 30, le groupe Cover Taxi vous fera vibrer.

Rendez-vous le 12 juin à partir de 18 h 30 aux 3 Brasseurs pour une soirée conviviale.

Au programme : barbecue et concert du groupe Cover Taxi, qui vous fera vibrer au rythme des plus grands titres pop rock.

Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la musique live !

Brasserie Les 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

Publi-info Serge DUNAND

[email protected]