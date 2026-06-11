Culture
SENNECEY-LE-GRAND - Le Festival du Clos des Tourelles approche : les dernières places disponibles
Publié le 11 Juin 2026 à 10h48
À quelques jours de son ouverture, le Festival du Clos des Tourelles entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi et samedi, le parc du Clos des Tourelles à Sennecey-le-Grand accueillera plusieurs milliers de festivaliers pour deux soirées placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de l’expérience live.
Pour cette première édition, les organisateurs ont fait le choix d’un format à taille humaine, dans un cadre patrimonial unique en Bourgogne. Une approche qui semble déjà séduire le public, alors que les réservations progressent fortement à l’approche de l’événement.
Au programme : Matmatah and the Fuzzy Brass Four et Lilly Wood and the Prick le vendredi 12 juin, puis The Avener et Petit Biscuit le samedi 13 juin, accompagnés de plusieurs artistes émergents et régionaux.
Mais au-delà de la programmation, le Festival du Clos des Tourelles entend surtout proposer une véritable expérience estivale. Concerts en plein air, coucher de soleil dans le parc du château, espaces chill, food trucks salés et sucrés, vins de Bourgogne, bière fraîche et ambiance festive viendront rythmer ces deux soirées.
« Nous voulons que les gens vivent plus qu’un concert », explique l’organisation. « L’idée est de créer un moment de partage et de déconnexion, dans un lieu atypique, où l’on vient autant pour l’ambiance que pour les artistes. »
En coulisses, les préparatifs s’intensifient. Montage de la scène, installation des espaces partenaires, logistique, restauration et accueil du public : près de 190 bénévoles et prestataires seront mobilisés pour faire de cette première édition un rendez-vous marquant pour le territoire.
À l’approche du festival, les organisateurs rappellent également que la jauge a été volontairement limitée afin de préserver le confort et l’expérience des festivaliers.
« On souhaite garder cette proximité et cette atmosphère conviviale qui font l’identité du Clos des Tourelles », précisent-ils.
Les dernières places sont actuellement disponibles sur la billetterie officielle.
Le Festival du Clos des Tourelles se déroulera les 12 et 13 juin 2026 à Sennecey-le-Grand.
Billetterie et informations :
www.festivalduclosdestourelles.fr
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