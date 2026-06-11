Saint Germain-du-Plain : 2 concours de pêche sont programmés début juillet

Et si vous essayiez la pêche? Quelque soit votre âge, vous pouvez participer, seul, entre amis ou en famille, à la journée découverte à St Germain-du-Plain le 1er juillet prochain. Pour les mordus de l'hameçon le grand concours annuel aura lieu le 4 juillet comme chaque année dans la Noue.

Les inscriptions sont lancées pour les manifestations organisées par les pêcheurs de St Germain-du-Plain en juillet :



- 1er juillet : journée dédiée aux jeunes et au grand public pour découvrir et s'initier à la pêche.

Attention les inscription sont ouvertes jusqu'au 13 juin



- 4 juillet : grand concours annuel avec un record de dotations s'élevant à 15 000 €.

Attention, il ne reste que 15 places !

Ces évènements ont lieu le long des berges de La Noue.