(re)découvrez le Morvan entre forêt, verger et tourbière



13 juin – Balade forestière à Anost

Promenez-vous dans la forêt morvandelle avec les chargés de mission Forêt du Pnr du Morvan et du CNPF. Biodiversité, histoire et gestion forestières n’auront plus de secrets pour vous !

Anost | 10h-12h | 4 km | Dès 12 ans | Gratuit

Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../gqX922dFmGWkNeF26xBk...



13 juin – Stage « Insectes et maladies de nos vergers »

Apprenez à identifier les insectes du jardin et du verger, et à mettre en place des alternatives naturelles pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires.

Saint-Brisson | 10h-18h | 5 €

Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../yZXZ29YHZ52KxSeaafCk...



27 juin – Animation « Visite décalée de Montour »

Dans le cadre des 10 ans de la Réserve naturelle régionale, découvrez les prairies para-tourbeuses de Montour avec la Compagnie de théâtre Arc en Scène !

Brassy | 14h30-16h30 | Gratuit | Tout public

Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../fwN9xg6D2rr4SEGfR9AN...

Infos et réservations

[email protected]

03 86 78 79 57