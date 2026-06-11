Saône et Loire

(re)découvrez le Morvan entre forêt, verger et tourbière

Publié le 11 Juin 2026 à 09h47

(re)découvrez le Morvan entre forêt, verger et tourbière

 Il reste de la place ! Du 13 au 28 juin


  13 juin – Balade forestière à Anost
Promenez-vous dans la forêt morvandelle avec les chargés de mission Forêt du Pnr du Morvan et du CNPF. Biodiversité, histoire et gestion forestières n’auront plus de secrets pour vous !
 Anost | 10h-12h | 4 km | Dès 12 ans | Gratuit
Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../gqX922dFmGWkNeF26xBk..
 

13 juin – Stage « Insectes et maladies de nos vergers »
Apprenez à identifier les insectes du jardin et du verger, et à mettre en place des alternatives naturelles pour éviter l’utilisation de produits phytosanitaires.
 Saint-Brisson | 10h-18h | 5 €
Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../yZXZ29YHZ52KxSeaafCk..
 

27 juin – Animation « Visite décalée de Montour »
Dans le cadre des 10 ans de la Réserve naturelle régionale, découvrez les prairies para-tourbeuses de Montour avec la Compagnie de théâtre Arc en Scène !
 Brassy | 14h30-16h30 | Gratuit | Tout public
Sur réservation : https://partage.parcdumorvan.org/.../fwN9xg6D2rr4SEGfR9AN..
Infos et réservations  
[email protected] 
03 86 78 79 57