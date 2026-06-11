Saint-Marcel
VCSM : de bons résultats encore ce week-end pour nos maraîchers
Par Amandine Cerrone
Publié le 11 Juin 2026 à 17h44
Ce week-end , il n'y avait pas de courses organisées par la FSGT 71.
Ce samedi 6 juin, à Arney le Duc, comme chaque année, était est organisée la 23eme cyclosportive la route de Bourgogne avec la présence de Claudio Cappucci, professionnel cycliste que l'on a pu voir pendant plusieurs années sur les podiums du tour de France et des autres grands tours internationaux.
2 Licenciés du Vélo Club ont participé à cette épreuve.
En féminine, Stéphanie PILLON-BRAILLON sur le parcours de « La El Dablio » de 100 kms 1 a encore brillé sur cette épreuve en se classant 2ème au général derrière une féminine FFC et termine 1ère dans sa catégorie.
Hervé Vincent, sur le parcours de « La Claudio Cappucci » de 156 kms s’est classé au scrath 75ème et 13ème dans sa catégorie 50 / 59 ans.
Sur la journée du dimanche 7 juin, Daniel Fleurence a privilégié la cyclomontagnarde Haute-Savoie à Annecy sur un jour : 210km pour 4300 m de dénivelé. Ainsi, il poursuit sa préparation du PARIS BREST PARIS en 2027.
Dimanche prochain, le rendez-vous est donné au Prix de Toutenant, organisé par club de Saint-Martin en Bresse pour la 3ème et 4ème manche du CSM Challenge 71.
Odette Picard aura à cœur de défendre le maillot jaune de ce Challenge.
Amandine Cerrone
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