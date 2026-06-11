Kewan Arthin poursuit sa progression fulgurante et décroche un podium aux Championnats de France à 12 ans

Jeune gymnaste de Châtenoy-le-Royal, licencié à l'Union Gymnique Chalonnaise, il a intégré le pôle France de gymnastique à Lyon en septembre dernier. Et sa progression ne s'arrête pas là..

Info-chalon.com l'écrivait l'année dernière, formé à l’Union Gymnique Chalonnaise (UGC), Kéwan a gravi les échelons avec une constance remarquable : champion départemental, régional, interrégional à de multiples reprises, il s'était illustré la saison dernière en se classant vice-champion de France dans la catégorie des 10 ans, puis 10e au Championnat de France Élite. En septembre dernier, il avait intégré le Pôle France à Lyon.

A Mulhouse, ce week-end, Kewan a encore passé une étape en décrochant la médaille de bronze au championnat de France élite. Une montée en puissance indéniable qui fait toute la fierté familiale, dont le grand-père, Vincent Bergeret, Président de l'Elan Chalon.