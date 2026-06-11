Saint-Marcel
Festi’Parc 2026 : une édition chaleureuse et festive
Par Amandine Cerrone
Publié le 11 Juin 2026 à 17h44
Après une première date malheureusement annulée en raison des intempéries, les familles de Saint-Marcel ont enfin pu profiter de Festi'Parc ce mardi 9 juin 2026.
Pour sa 4ᵉ édition, l'événement organisé par la Ville de Saint-Marcel a rassemblé près de 150 participants, soit plus de 45 familles, venues partager un agréable moment de convivialité.
Si le soleil n'était pas vraiment au rendez-vous, les températures clémentes ont permis à petits et grands de profiter pleinement des différentes animations proposées tout au long de l’évènement.
Les familles ont ainsi pu découvrir l'espace ludothèque et ses nombreux jeux de kermesse, et l'espace bibliothèque a enchanté le public grâce à la présentation de magnifiques livres pop-up.
Le coin « Barbotine », animé par le Grand Chalon, a permis aux plus jeunes de s'initier à une activité sensorielle et créative très appréciée.
Des activités manuelles à réaliser en famille ont également été proposées pour créer des instants de complicité parents/enfants.
Point d'orgue de la soirée, la découverte de la chorégraphie des animations familles a insufflé un véritable esprit de fête à cette édition 2026, dans une ambiance joyeuse et participative.
Cette belle soirée, placée sous le signe du partage, de la rencontre et de la bonne humeur, a une nouvelle fois confirmé l'attachement des habitants à ce rendez-vous désormais incontournable.
Ravies de cette édition, les familles attendent déjà avec impatience le prochain Festi’Parc !
Amandine Cerrone
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