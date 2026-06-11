Gergy

AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre DUPROT

Publié le 11 Juin 2026 à 17h45

GERGY


Elisabeth, son épouse;
ses enfants et leurs conjoints;
ses petits-enfants;
son arrière-petit-fils;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de


Monsieur
Jean-Pierre DUPROT
Ancien combattant d'Algérie


survenu le jeudi 11 juin 2026, à l'âge de 86 ans.
Selon sa volonté, la cérémonie a été célébrée dans l'intimité familiale.
La famille remercie l'ensemble du personnel de la clinique privée Sainte-Marie pour sa gentillesse et son dévouement et toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy
03 85 93 61 20