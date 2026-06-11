AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre DUPROT

GERGY



Elisabeth, son épouse;

ses enfants et leurs conjoints;

ses petits-enfants;

son arrière-petit-fils;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Monsieur

Jean-Pierre DUPROT

Ancien combattant d'Algérie



survenu le jeudi 11 juin 2026, à l'âge de 86 ans.

Selon sa volonté, la cérémonie a été célébrée dans l'intimité familiale.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la clinique privée Sainte-Marie pour sa gentillesse et son dévouement et toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy

03 85 93 61 20



