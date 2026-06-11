AVIS DE DECES - Monsieur Michel LAGRANGE

BEAUMONT SUR GROSNE



Françoise et Guy PERREAUT, sa fille et son gendre;

Nadine, Emmanuel et Christelle, ses petits-enfants;

Alice, Hélène, Eloise, François, ses arrière-petits-enfants;

Huguette, sa nièce, Richard, son neveu et leurs familles,

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Monsieur Michel LAGRANGE



survenu le jeudi 11 juin 2026, à l'aube de ses 98 ans.

La cérémonie sera célébrée, mardi 16 juin 2026, à 11h00, au cimetière de Beaumont-sur-Grosne.

La famille rappelle à votre souvenir,

son épouse,

Denise,

décédée en 1964.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy

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