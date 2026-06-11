Saône et Loire

AVIS DE DECES - Monsieur Michel LAGRANGE

Publié le 11 Juin 2026 à 17h47

BEAUMONT SUR GROSNE 


Françoise et Guy PERREAUT, sa fille et son gendre;
Nadine, Emmanuel et Christelle, ses petits-enfants;
Alice, Hélène, Eloise, François, ses arrière-petits-enfants;
Huguette, sa nièce, Richard, son neveu et leurs familles,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de


Monsieur Michel LAGRANGE


survenu le jeudi 11 juin 2026, à l'aube de ses 98 ans.
La cérémonie sera célébrée, mardi 16 juin 2026, à 11h00, au cimetière de Beaumont-sur-Grosne.
La famille rappelle à votre souvenir,

son épouse,
Denise,
décédée en 1964.
Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.

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