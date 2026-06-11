Plan Régional Santé Environnement de Bourgogne-Franche-Comté - Un bilan à mi-parcours marqué par des avancées concrètes au service de « Une seule santé »

Deux ans après le lancement du 4e Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de Bourgogne-Franche- Comté, la Préfecture de région représentée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l’Agence Régionale de Santé et la Région Bourgogne-Franche-Comté dressent un premier bilan des actions menées autour d’une ambition commune : promouvoir l’approche « Une seule santé », qui reconnaît l’interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale.

Agir dès le plus jeune âge pour réduire les expositions aux risques environnementaux

Parmi les 36 actions engagées, l’accompagnement des structures d’accueil de la petite enfance face aux perturbateurs endocriniens constitue une priorité. À la suite d’un audit mené auprès de dix collectivités visant à prévenir et réduire l’exposition des enfants, une stratégie régionale de lutte a été élaborée par l’ARS, la Région et l’Assurance Maladie.

Cette dynamique se concrétisera prochainement par la création d’un réseau régional dédié, proposant formations, webinaires, journées d’échanges et retours d’expériences aux professionnels concernés.



Mobiliser les territoires face à l’expansion du moustique tigre

Le PRSE agit également pour renforcer la prévention des maladies vectorielles. Face à la progression du moustique tigre et aux risques sanitaires associés, trente collectivités ont été ou seront formées d’ici fin 2026 afin de sensibiliser habitants, agents techniques et acteurs locaux aux gestes de prévention.

Il s’agit de répondre à un risque épidémique croissant et de favoriser l’engagement citoyen sur l’ensemble du territoire régional.



Accélérer la transition écologique du système de santé

Créer des environnements favorables à la santé constitue un autre axe majeur du plan. À ce titre, le programme RESET (Réseau des établissements de santé en transition) connaît une forte mobilisation : près de 1 000 établissements et services sanitaires et médico-sociaux sur les 1 200 que compte la région sont désormais engagés dans la démarche.

Les actions portent notamment sur la performance énergétique des bâtiments, la qualité de l’air intérieur, la gestion de l’eau, les achats durables, l’alimentation responsable, les soins écoresponsables, la gestion des déchets, les mobilités durables et la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.

Faire de la santé environnement un levier des politiques territoriales

Le PRSE accompagne également les collectivités dans l’intégration des enjeux de santé environnement au sein des projets de territoire. Plusieurs actions concernent notamment la préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable.

À ce jour, cinq collectivités sont déjà engagées dans la démarche « Eau d’ici », qui vise à renforcer la protection durable des ressources en eau et à garantir une alimentation en eau potable de qualité.

Renforcer la connaissance et l’innovation autour des zoonoses

Le soutien à la recherche et aux actions innovantes progresse également. Un premier état des lieux des zoonoses présentes en Bourgogne-Franche-Comté au cours des cinq dernières années a été réalisé. Echinococcose alvéolaire, borréliose de Lyme, dengue ou encore leptospirose illustrent ces maladies transmissibles entre l’animal et l’être humain qui nécessitent une approche coordonnée.

Un approfondissement des connaissances a été engagé sur neuf zoonoses jugées prioritaires pour la région, avec la création du réseau régional RéZOH-BFC. Une première collectivité, le Pays Graylois, s’est déjà saisie de cette démarche à travers un projet de prévention de la leptospirose associant professionnels de santé, agriculteurs, chasseurs, naturalistes et élus locaux.



Une seule santé : une ambition collective pour le vivant

À mi-parcours, le 4ᵉ Plan Régional Santé Environnement confirme la mobilisation de l’ensemble des partenaires régionaux autour d’une vision partagée : agir simultanément pour la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes.

L’ensemble de ces actions contribue à faire évoluer durablement notre rapport au vivant et à construire des territoires plus résilients face aux défis sanitaires et environnementaux.



Pour en savoir plus :

Agir pour la santé du vivant en Bourgogne-Franche-Comté : https://agir-bfc.fr/