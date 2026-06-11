Renforcer le continuum démocratique au cœur des territoires : Le CESER Bourgogne-Franche-Comté réunit les Conseils de développement

Cette troisième rencontre régionale entre le CESER et les Conseils de développement s’inscrit pleinement dans la volonté du CESER de faire de l’ancrage territorial une priorité de son mandat.

À travers cette coopération renforcée, ces instances réaffirment leur engagement de faire vivre une démocratie participative ambitieuse, connectée aux attentes des habitant(e)s de la région, et articulée de manière concrète avec les institutions publiques. « La relation que nous entretenons avec les Conseils de développement traduit parfaitement cet ancrage territorial et notre ambition partagée », a souligné Élise Moreau.

Dans un contexte où les fragilités démocratiques se manifestent de manière croissante, les deux instances rappellent leur responsabilité collective de faire vivre un véritable continuum démocratique. Dans ce cadre, le CESER, en tant qu’assemblée consultative régionale représentant la société civile organisée, et les Conseils de développement, en tant qu’espaces d’expression citoyenne locale, complètent, interpellent et enrichissent la décision publique à tous les échelons territoriaux.

Elise Moreau, présidente du C ESER et des representants du C ODEV Doubs Central @Ceser BFC

Renforcer les pratiques et les coopérations

Au-delà des enjeux institutionnels, cette journée de travail consacrée à la thématique des jeunesses a permis de renforcer l’interconnaissance et de partager les expériences et les méthodes de travail sur la base de la présentation de deux rapports : "Quels modèles pour les lycées de demain ?" CESER, avril 2026 et "L’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes" CODEV Dijon Métropole, juin 2024.

Cette 3e rencontre illustre concrètement l’engagement quotidien du CESER et des Conseils de développement pour faire vivre une démocratie du dialogue, du temps long et de la société civile organisée.

Les Conseils de développement sont des instances participatives créées à l’échelle d’une inter-communalité ou d’un territoire de projet. Organes consultatifs composés de citoyen(ne)s, d’acteurs et actrices économiques, sociaux et associatifs, ils contribuent à la réflexion et à l’élaboration des politiques publiques locales.