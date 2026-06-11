Bourgogne
Renforcer le continuum démocratique au cœur des territoires : Le CESER Bourgogne-Franche-Comté réunit les Conseils de développement
Publié le 11 Juin 2026 à 17h57
Élise Moreau, Présidente du CESER Bourgogne-Franche-Comté, accompagnée de conseillères et conseillers, a accueilli des représentant(e)s de plusieurs Conseils de développement de la région : Pays Châtillonnais, Dijon Métropole, Pays de Montbéliard Agglomération, Communauté urbaine du Pays du Chalonnais et Doubs Central.
Cette troisième rencontre régionale entre le CESER et les Conseils de développement s’inscrit pleinement dans la volonté du CESER de faire de l’ancrage territorial une priorité de son mandat.
À travers cette coopération renforcée, ces instances réaffirment leur engagement de faire vivre une démocratie participative ambitieuse, connectée aux attentes des habitant(e)s de la région, et articulée de manière concrète avec les institutions publiques. « La relation que nous entretenons avec les Conseils de développement traduit parfaitement cet ancrage territorial et notre ambition partagée », a souligné Élise Moreau.
Dans un contexte où les fragilités démocratiques se manifestent de manière croissante, les deux instances rappellent leur responsabilité collective de faire vivre un véritable continuum démocratique. Dans ce cadre, le CESER, en tant qu’assemblée consultative régionale représentant la société civile organisée, et les Conseils de développement, en tant qu’espaces d’expression citoyenne locale, complètent, interpellent et enrichissent la décision publique à tous les échelons territoriaux.
Elise Moreau, présidente du C ESER et des representants du C ODEV Doubs Central @Ceser BFC
Renforcer les pratiques et les coopérations
Au-delà des enjeux institutionnels, cette journée de travail consacrée à la thématique des jeunesses a permis de renforcer l’interconnaissance et de partager les expériences et les méthodes de travail sur la base de la présentation de deux rapports : "Quels modèles pour les lycées de demain ?" CESER, avril 2026 et "L’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes" CODEV Dijon Métropole, juin 2024.
Cette 3e rencontre illustre concrètement l’engagement quotidien du CESER et des Conseils de développement pour faire vivre une démocratie du dialogue, du temps long et de la société civile organisée.
Les Conseils de développement sont des instances participatives créées à l’échelle d’une inter-communalité ou d’un territoire de projet. Organes consultatifs composés de citoyen(ne)s, d’acteurs et actrices économiques, sociaux et associatifs, ils contribuent à la réflexion et à l’élaboration des politiques publiques locales.
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette
-
Cousinade improvisée chez les Deschamps
-
TRIBUNAL DE CHALON - Il massacre sa femme le soir de la finale de la ligue des champions