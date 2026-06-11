Record absolu pour l'Elan School Game en cette année 2026 avec près de 1300 enfants

Très grosse journée pour les scolaires du Grand Chalon ce jeudi au Colisée ! Et ils ont été en nombre à répondre à l'invitation de cette édition 2026 de l'Elan School Game. En présence des nombreux partenaires, dont Suez et Transdev-STAC, ce sont près de 1300 enfants qui ont été accueillis ce jour dans l'enceinte du Colisée. Rodolphe Galland, Vincent Bergeret, Amelle Deschamps, Clotilde Allègre, Jean-Yves Mazué, John Guigue, Isabel paulo, Emmanuelle Dupuit, Karine Plissonnier notamment, dans leurs fonctions respectives ont également répondu présents pour marquer toute l'importance d'un tel dispositif d'accueil.

Et cette année, on ne compte plus le nombre d'écoles présentes, de Demigny à Saint-Marcel, de Romain Rolland à Jean Lurçat, tous ont tenu à jouer le jeu de l'Elan School Game. Atelier de sensibilisation sur la qualité de l'eau et sur l'importance de la préservation des ressources, atelier gestion des émotions... et bien sûr ateliers sportifs entourés par tout le staff du centre de formation de l'Elan Chalon auront été au coeur d'une journée pleine de sourires et d'émotions.. en présence de l'incontournable Scott.

Laurent GUILLAUMÉ