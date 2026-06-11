Sport
COUPE DU MONDE - C'est parti pour l'épreuve sportive la plus suivie au monde
Par L.G
Publié le 11 Juin 2026 à 21h30
23e Coupe du monde de football... et 48 équipes convoquées dans ce dernier carré final. La Coupe du monde de football est lancée ce jeudi soir.
La Coupe du monde 2026 se tient du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Une édition unique en son genre pour son gigantisme géographique... Entre des matchs joués à Mexico et d'autres à New York, c'est tout un continent qui est à la fête avec 16 stades mobilisés. Un tournoi sur fond de tension social au Mexique et sur fond de tension géopolitique aux Etats-Unis.
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