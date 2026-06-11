Châtenoy le Royal
Une totale réussite pour cette édition de la brocante organisée par le Club Rugby Châtenoy le Royal.
Par Christian CLEAUX
Publié le 11 Juin 2026 à 23h51
L’équipe du CRC a organisé sa nouvelle brocante de l’année sur son terrain de Charréconduit à Châtenoy le Royal ce dimanche 7 juin 2026.
Chaque année, c’est presque devenu une tradition, le 1er week-end de juin, la brocante du CRC a lieu sur le terrain rue de Charréconduit pour le plus grand plaisir des visiteurs, chineurs et exposants.
En ce qui concerne les exposants, ils ont répondu présents, plus de 80, occupant environ 380 mètres linéaires d’espace sur le pourtour du terrain.
Les coprésidents Tony Pandrot et Thomas Bouillot, les bénévoles, qui ont vu défilé environ 1500 personnes, sont totalement satisfaits de cette journée De nombreuses transactions, des ventes se sont réalisées, certains exposants ont bien vendu, d’autres moins mais c’est comme ça, tout entre en jeu : l’objet de la vente, l’état, le prix, il faut savoir monnayer, discuter et trancher pour trouver le bon accord où chacun s’y retrouve, pour faire de bonnes affaires.
Une journée agréable pour tous grâce à des conditions météo plutôt clémentes sauf au déballage le matin avec la fraicheur.
La petite restauration a bien fonctionné à midi. L’après-midi les organisateurs ont eu la visite de Fabrice Rignon adjoint aux sports et David Petit-Bachelard adjoint aux finances.
Fabrice Rignon étant nouveau au sport et David Petit-Bachelard nouvel élu, Thomas Bouillot leur a fait visiter les installations, les nouveaux vestiaires. Les deux élus ont ensuite fait le tour des stands.
C.Cléaux
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