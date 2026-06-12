AVIS DE DECES - Madame Martine CHAPOT née BERNARD

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Odette GIRAUDEAU, sa sœur,

Edouard et Caroline GIRAUDEAU,

Claire et Emmanuel NECTOUX,

son neveu, sa nièce

et leurs conjoints,

Lisa, Louis,

ses petits-neveux chéris,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine CHAPOT née BERNARD

survenu le samedi 6 juin 2026.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 juin, à 11 heures, en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy, suivie de l'inhumation dans l'intimité.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Jean CHAPOT

ainsi que sa maman

Marcelle BOUILLIN

La famille remercie tout le personnel soignant qui l'a accompagnée.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.