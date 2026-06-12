Châtenoy le Royal

AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François CHEVROT

Publié le 12 Juin 2026 à 07h12

 CHÂTENOY-LE-ROYAL


Toute la famille,

vous fait part du décès de

Monsieur Jean-François CHEVROT
survenu le mardi 9 juin 2026, 
à l'âge de 65 ans.

Jean-François repose à la chambre funéraire Guillon située au 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.
Un recueillement en sa mémoire aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 13h15 à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement. Pas de plaques. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.