AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François CHEVROT

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Toute la famille,

vous fait part du décès de

Monsieur Jean-François CHEVROT

survenu le mardi 9 juin 2026,

à l'âge de 65 ans.

Jean-François repose à la chambre funéraire Guillon située au 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Un recueillement en sa mémoire aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 13h15 à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement. Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.