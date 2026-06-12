Agglomération chalonnaise

Rendez vous ce samedi à Lans pour les 3 concerts de Lans ti’cipe

Par Amandine Cerrone

Publié le 12 Juin 2026 à 21h31

Rendez vous ce samedi à Lans pour les 3 concerts de Lans ti’cipe

L’association Lans k’art vous donne rendez-vous pour sa soirée Lans ti’cipe à 18h au sein de la salle René Beaudet

Braseiro, buvette et tatoo sur place 