Médias

WhatsApp, Discord, Facebook et Messenger en panne

Publié le 12 Juin 2026 à 16h13

WhatsApp, Discord, Facebook et Messenger en panne

Pas de panique si vous avez du mal à vous connecter sur vos applications de messagerie préférées.

 WhatsApp et Messenger, appartiennent à Meta mais pas Discord... et toutes les messageries sont HS, y compris Facebook à proprement parler. Pas la peine de paniquer et d'éteindre-rallumer vos appareils, ça ne changera rien. Aucune communication officielle n'a encore été faite.. plus qu'à patienter. 