Grand Chalon
Aéroclub du Grand Chalon : les seniors de l’EHPAD de Saint Gengoux ont fait leur baptême de l’air grâce à l’association « Prête moi ta main »
Par Amandine Cerrone
Publié le 12 Juin 2026 à 21h27
Ce mardi 9 juin, une dizaine de résidents de l’EHPAD de Saint-Gengoux le national sont arrivés à l’aéroport du Grand Chalon à Saint Marcel pour une sortie exceptionnelle.
Sous la coordination de Betty et Romain, leurs accompagnateurs, qui ont travaillé sur le projet avec Jean Louis MUZEAU, intervenant de l’aéroclub du grand Chalon, c’est l’association nouvellement créée « Prête moi ta main » qui a offert ces baptêmes de l’air aux résidents de l’EHPAD.
« Ce sont les tous premiers euros dépensés par l’association qui vise à récolter des fonds pour améliorer le quotidien des seniors » a expliqué Romain à Info Chalon.
Ainsi, ce mardi, les aînés ont été accueillis par Jean Louis et Cécile (secrétaire de l’aéroclub) et ont fait leur baptême avec Guillaume, pilote et président de l’aéroclub de l’agglomération.
Tous avaient le sourire au départ mais aussi à l’arrivée et ont pu s’évader le temps de cette belle journée.
Une première fois réussie, donc, pour ce partenariat entre l’aéroclub du grand Chalon et l’Ehpad de Saint Gengoux !
Amandine Cerrone
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