SPORTS BOULES - L’Amicale Boule des Charreaux fête ses champions

C’est un président Michaël Badey radieux qui officiait ce vendredi 12 juin sur les terrains de l’Amicale Boule des Charreaux avec la présentation de la quadrette pour les prochains championnats de France 4e division.

Ainsi, Philippe Pinsonneaux-Fond, Alain Buchaillot, Hervé Jacquier, Patrick Dunand et Raphaël Badey auront l’insigne honneur de défier les meilleures équipes de l’Hexagone. “ Grâce à 14 victoires sur 15 parties cette saison, ils ont décroché le droit de participer à ce championnat de France. Ils vont y aller avec beaucoup d’ambitions et j’espère même avec le titre au bout” lâchait le président devant la plupart de ses 31 licenciés.



“Si on passe les poules, tempérait Hervé Jacquier, membre du quintet, ce sera déjà une belle victoire. Etre présent le samedi dans un tel championnat est déjà le gage d’une réussite” poursuivait-il. L’équipe se rendra donc dans l’Ain à Chalamont exactement, du 17 au 19 juillet prochains, pour disputer ces championnats de France M4.



En marge à la présentation de cette équipe, un autre événement rythmait la vie de cette association ce vendredi soir. Grâce à leur sponsors : Saveurs des Montagnes à Chagny, Carrosserie Leconte à Chagny, Bar l’Alibi à Chagny, Domaine Moreteaux à Chassey-le-Camp, Point Energy 71 à Chalon, Domaine Tupinier-Bautista à Mercurey et Serrurerie D’Anthony à Chagny, les 31 licenciés du club ont reçu leurs nouvelles tenues (polos et vestes), pour la prochaine saison. “ On ne peut que remercier nos sponsors” concluait le président Michaël Badey.



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