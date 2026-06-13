Saône et Loire

Sébastien Martin à l’entreprise Nexans à Autun : «Non seulement il faut produire de l’énergie électrique décarbonée, mais il faut avoir des câbles pour la transporter et surtout l’utiliser»

Publié le 13 Juin 2026 à 10h36

Sébastien Martin à l’entreprise Nexans à Autun : «Non seulement il faut produire de l’énergie électrique décarbonée, mais il faut avoir des câbles pour la transporter et surtout l’utiliser»

Nexans produit 1 million de kilomètres de câbles électriques à Autun. Ils sont désormais les plus sûrs au monde pour les particuliers et les entreprises. Nexans a engagé 40 millions d’euros d’investissements. Le Ministre de l'Industrie a visité l'entreprise et salué l'avancée technologique.

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