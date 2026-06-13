Crissey
Crissey – Un baptême de l’air en cadeau pour les CM2 qui entrent au collège.
Par Christian CLEAUX
Publié le 13 Juin 2026 à 23h29
Les élèves de CM2 de Crissey vont prendre leur envol pour une nouvelle aventure scolaire au collège.
Un cadeau pour les 29 élèves de CM2 qui vont entrer au collège, et à cette occasion, le CCAS de la commune leur a offert un baptême de l’air à effectuer à l’aéroclub du Grand Chalon. Les cours de la classe de CM2 sont assurés par madame Miséréré directrice de l’école élémentaire.
Mardi 9 juin Catherine Lauriot maire de Crissey et présidente du CCAS accompagnée de Thierry Chignard conseiller municipal, leur a remis leur cadeau en leur souhaitant une bonne rentrée en 6e et de bonnes études.
Catherine Lauriot : « Ce cadeau est un cadeau d’encouragement pour vos études au collège. Le baptême de l’air aura lieu le 5 septembre, l’avion va survoler Crissey. Nous avons organisé une réunion avec vos parents pour leur expliquer comment cela va se dérouler. »
Ils sont peu nombreux, les élèves, à être montés à bord d’un avion, ce sera vraiment leur baptême et tout le plaisir de voler et de pouvoir regarder leur village depuis le ciel.
Sur le carton d’invitation, il est porté CCAS et à ce sujet madame le maire leur a expliqué ce qu’est le CCAS dans une commune.
A la rentrée septembre les jeunes écoliers vont franchir une marche et rejoindre le collège Jean Villard où 3 parmi eux vont entrer dans la section rugby. A noter que les CM2 ont, en cours d’année, visité le collège afin d’avoir quelques repères.
La réunion avec les parents sera le 24 juin à 18h30 en mairie.
C.Cléaux
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