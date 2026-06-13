Châtenoy le Royal
Bibliothèque Châtenoy le Royal – petits et grands ont découvert le jeu "Dixit Odyssey".
Par Christian CLEAUX
Publié le 13 Juin 2026 à 23h58
Encore une action de la bibliothèque en direction des familles avec un après-midi jeux organisé samedi 6 juin.
Ce samedi 6 juin de 14h30 à 16h30, la bibliothèque a organisé une après-midi jeux pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans dans le cadre de la fête du jeu.
Deux jeux ont été proposés : un quiz et un jeu surdimensionné. L'occasion de passer un moment en famille, d'affronter d'autres équipes et peut-être, de découvrir de nouveaux jeux.
Le jeu surdimensionné a pour base le "Dixit Odissey". Il est accessible à tous et idéal pour jouer en famille ou entre amis afin de découvrir son entourage d'une nouvelle manière.
Le "Dixit Odyssey" est un jeu d'imagination et de déduction pour 3 à 12 joueurs. Dans ce jeu de société, les joueurs ont découvert un monde illustratif et ont dû faire preuve d'intuition !
Dixit Odyssey propose 84 cartes illustrées spécifiques et permet de jouer jusqu'à 12 personnes ce qui en fait un jeu familial par excellence !
A la bibliothèque, les deux animatrices Virginie et Julie l’ont quelque peu modifié pour en faire un jeu géant mais le principe de base est resté le même. Elles ont créé une énorme piste et des lapins de grande taille qui ont fait office de pions.
Il y avait d’autres jeux dont un quiz, les participants ont pu encore s’affronter et passer un bon moment.
Vendredi 19 juin, dans le cadre des animations, la bibliothèque sera le théâtre de jeux musicaux à partir de 18h.
C.Cléaux
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année