Bibliothèque Châtenoy le Royal – petits et grands ont découvert le jeu "Dixit Odyssey".

Encore une action de la bibliothèque en direction des familles avec un après-midi jeux organisé samedi 6 juin.

Ce samedi 6 juin de 14h30 à 16h30, la bibliothèque a organisé une après-midi jeux pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans dans le cadre de la fête du jeu.

Deux jeux ont été proposés : un quiz et un jeu surdimensionné. L'occasion de passer un moment en famille, d'affronter d'autres équipes et peut-être, de découvrir de nouveaux jeux.

Le jeu surdimensionné a pour base le "Dixit Odissey". Il est accessible à tous et idéal pour jouer en famille ou entre amis afin de découvrir son entourage d'une nouvelle manière.

Le "Dixit Odyssey" est un jeu d'imagination et de déduction pour 3 à 12 joueurs. Dans ce jeu de société, les joueurs ont découvert un monde illustratif et ont dû faire preuve d'intuition !

Dixit Odyssey propose 84 cartes illustrées spécifiques et permet de jouer jusqu'à 12 personnes ce qui en fait un jeu familial par excellence !

A la bibliothèque, les deux animatrices Virginie et Julie l’ont quelque peu modifié pour en faire un jeu géant mais le principe de base est resté le même. Elles ont créé une énorme piste et des lapins de grande taille qui ont fait office de pions.

Il y avait d’autres jeux dont un quiz, les participants ont pu encore s’affronter et passer un bon moment.

Vendredi 19 juin, dans le cadre des animations, la bibliothèque sera le théâtre de jeux musicaux à partir de 18h.

C.Cléaux

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