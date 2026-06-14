Haute-Savoie : Trois morts dans deux accidents dans le massif du Mont-Blanc

Deux alpinistes – un homme et une femme d’une trentaine d’années – et un skieur de 56 ans sont décédés le 13 juin 2026 dans le massif du Mont-Blanc

Les deux alpinistes ont été emportés par une chute de pierres alors que le skieur est décédé sur le versant italien du Mont-Blanc, après le dévissage d'une plaque de neige. Avec les conditions météorologiques du moment, la prudence est de mise dans toutes les Alpes.