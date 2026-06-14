Châtenoy le Royal

"Rêves et incantations : Il est grand temps de rallumer les Etoiles !" Festival Choral Académique Mardi 16 juin 2026 à 20h30 Salle Maurice Ravel Châtenoy le Royal.

Par Christian CLEAUX

Publié le 14 Juin 2026 à 19h08

"Rêves et incantations : Il est grand temps de rallumer les Etoiles !" Festival Choral Académique Mardi 16 juin 2026 à 20h30 Salle Maurice Ravel Châtenoy le Royal.

Le Festival Choral Académique regroupe les chorales des collèges adhérents au projet. Les élèves se produiront cette année à la salle Maurice Ravel de Châtenoy-le-Royal.

Cette année, le thème choisi est celui des étoiles qui nous font rêver.

Le festival choral c'est mardi 16 juin, il reste quelques places.