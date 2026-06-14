Saint-Marcel
Arcadanse : le retour en images du gala annuel de l’association culturelle
Par Amandine Cerrone
Publié le 14 Juin 2026 à 20h41
Ce samedi 13 juin, l’association culturelle « Arcadanse » livrait son gala annuel au sein de la salle Alfred Jarreau.
Le retour en images avec Info Chalon.
Sur le thème de l’amitié et de l’amour, ce sont 120 artistes qui se sont succédés sur le parquet de la salle des fêtes.
Danseurs et musiciens ont ravi les 300 spectateurs présents.
Un succès de plus pour l’association, qui a fêté ses 50 ans en novembre dernier.
Au total, dix groupes intergénérationnels qui font d’Arcadanse, certainement l’association la plus familiale des environs.
C’est un final haut en couleurs et en sourires qui a clos ce beau spectacle artistique.
Pour suivre l’actualité de l’association, c’est par ici.
Amandine Cerrone
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