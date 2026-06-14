Givry
Aménagements rue de l’Arcy, de la Croisette, au Loup et impasse des Murgers : le retour en images de l’inauguration
Par Amandine Cerrone
Publié le 14 Juin 2026 à 20h41
Ça y est ! Pour le plus grand bonheur de la Municipalité et des habitants, les aménagements réalisés au sein de la rue de l’Arcy, de la Croisette, au Loup et de l’impasse des Murgers ont été inaugurés ce jeudi soir.
En présence de Philippe Deschamps, sous-Préfet, Paulette Matray et Marie Mercier, Sénatrices, Claire Mallard, Conseillère régionale, Sébastien Ragot et Dominique Lanoiselet, conseillers départementaux, une déambulation a d’abord été proposée aux personnes venues assister à la cérémonie afin de leur permettre d’observer les aménagements réalisés.
Monsieur le Maire, Giovanni Lanni, a ensuite pris la parole afin de remercier afin de remercier l’ensemble des acteurs du projet.
Cet investissement conséquent a respecté quatre objectifs : mobilité douce, sécurité, environnemental, l’attractivité et la revitalisation de la commune.
Celui-ci a pu être réalisé grâce aux différentes subventions du Département, de la région et du Grand Chalon.
Avant de laisser la parole à ses invités, Monsieur le Maire a tenu à remercier particulièrement son directeur général des services, Quentin Marty, pour sa gestion exemplaire du projet.
C’est Nathan Gaillard, jeune conseiller municipal, qui a eu l’honneur de couper le ruban entouré par les« officiels » pour le guider.
Tous les participants à cette inauguration se sont ensuite retrouvés au sein de la salle des fêtes communale où l’ambiance festive, fidèle et chère aux givrotins, était de la partie.
Amandine Cerrone
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