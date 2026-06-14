Champforgeuil

Champforgeuil - Concert cuivres et percussions BRASS BAND Jeudi 18 juin à 20h Parc Communal

Par Christian CLEAUX

Publié le 14 Juin 2026 à 23h19

Champforgeuil - Concert cuivres et percussions BRASS BAND Jeudi 18 juin à 20h Parc Communal