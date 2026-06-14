Champforgeuil
Champforgeuil - Concert cuivres et percussions BRASS BAND Jeudi 18 juin à 20h Parc Communal
Par Christian CLEAUX
Publié le 14 Juin 2026 à 23h19
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