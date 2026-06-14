Châtenoy le Royal

Bibliothèque Châtenoy le Royal - Soirée festive jeux musicaux vendredi 19 juin de 18h00 à 20h00

Par Christian CLEAUX

Publié le 14 Juin 2026 à 23h27

Bibliothèque Châtenoy le Royal - Soirée festive jeux musicaux vendredi 19 juin de 18h00 à 20h00